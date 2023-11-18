Українські війська просунулися на південний схід від Південного: карти ISW

Операція №1 - Луганська область

За словами ISW, російські війська продовжували наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна 17 листопада, але не досягли жодних підтверджених успіхів. Український Генштаб повідомив, що російські війська провели безуспішні штурмові операції поблизу Сіньківки, Петропавлівки та Іванівки у Харківській області та Білогорівки у Луганській області.

Російський блогер стверджував, що російські війська нещодавно просунулися у напрямку Тимківки та зміцнили контроль над позиціями біля околиці населеного пункту. Російські джерела стверджували, що російські війська також просунулися в районі Іванівки та Торського.

Начальник служби зв'язків із громадськістю командування сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо заявив, що російські війська все ще проводять перегрупування на напрямку Куп'янськ-Лиман і не просунулися вперед.

Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров опублікував відеозапис, на якому стверджується, що група чеченського спецназу "Ахмат" діє у Серебрянському лісництві.

Російські джерела стверджували, що 17 листопада українські війська провели безуспішні атаки вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна. Представник Західного угруповання військ Росії Сергій Зибінський заявив, що російські війська відбили три українські атаки поблизу Сіньківки та колишнього населеного пункту Загоруйківка.

Російський військовий блогер заявив, що українські війська безуспішно контратакували поблизу Сіньківки. Російські ЗМІ заявили, що українські війська провели невдалу бронетанкову атаку під Білогорівкою, що на Луганщині, 16 листопада.

Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська відбили 23 атаки українських військ у напрямку Лимана в період з 11 по 17 листопада.

Операція №2 - Донецька область

ISW пише, що українські війська провели наступальні операції під Бахмутом та 17 листопада підтвердили успіхи. Відеозапис із геолокацією, опублікований 17 листопада, показує, що українські війська просунулися на південний схід від Південного.

Представник Російської Південної угруповання військ Вадим Астаф'єв заявив, що українські війська безуспішно атакували поблизу Кліщіївки та Залізного. Міністерство оборони Росії заявило, що українські війська безуспішно атакували поблизу Роздолівки, Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки минулого тижня.

Російські війська провели наступальні операції під Бахмутом, але 17 листопада не досягли жодних підтверджених успіхів. Російські блогери стверджували 16 та 17 листопада, що російські війська просунулися в районі Берхівського водосховища у напрямку Богданівки.

Російські блогери також стверджували 16 та 17 листопада, що російські війська просунулися в районі Кліщіївки та намагаються захопити контрольовані Україною тактичні висоти на захід від населеного пункту.

Інші російські джерела 17 листопада стверджували, що бойові дії продовжуються біля Андріївки і що Кліщіївка та Андріївка є оспорюваними “сірими зонами”.

Український Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували в районі Васюківки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки. Володимир Фітьо заявив 17 листопада, що російські війська провели втричі більше наземних атак на Бахмутському напрямку, ніж на Лимансько-Куп'янському.

Міністерство оборони Росії повідомило, що підрозділи російських військ діють поблизу Соледара, а Кадиров заявив, що підрозділи чеченського спецназу "Ахмат" діють поблизу Кліщіївки.

Російський блогер заявив, що підрозділи російських військ діють на північному фланзі Бахмута.

За повідомленнями ISW, російські війська провели наступальні операції під Авдіївкою 17 листопада та підтвердили успіхи. Опубліковані 16 листопада кадри з геолокацією показують, що російські війська трохи просунулися в промисловій зоні на південний схід від Авдіївки.

Російські джерела 16 та 17 листопада стверджували, що російські війська просунулися в районі Степового, а один російський блогер стверджував, що російські війська контролюють значну частину населеного пункту.

Російські джерела також стверджували 16 і 17 листопада, що російські війська просунулися на захід від Красногорівки, у напрямку Новокалинове та Очеретине та поблизу сміттєвого полігону, Авдіївського коксохімічного заводу на північний захід від Авдіївки та промислової зони.

Український Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Кераміка, Степового та Авдіївки, на схід від Новобахмутівки та на південь від Тоненького.

Російський військовий блогер стверджував, що російські війська безуспішно атакували поблизу Первомайського та поблизу Степового, Сєверного, промислової зони та Авдіївського коксохімічного заводу.

Російський військовий блогер визнав, що російські сили все ще мають захопити велику кількість території, частина з яких сильно укріплена і вимагає, щоб російські війська атакували в гору, щоб оточити і захопити Авдіївку.

За словами інституту, російські війська проводили наступальні операції на захід та південний захід від Донецька, але 17 листопада не зробили жодних заявлених чи підтверджених успіхів.

Український Генштаб повідомив, що російські війська провели безуспішні атаки поблизу Мар'їнки, Побєди, Новомихайлівки та Водяного.

Російський військовий блогер заявив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Мар'їнки та Новомихайлівки. Російське джерело стверджувало, що підрозділи російської армії діють поблизу Вугледару.

Російські джерела стверджували, що українські війська вели наступальні операції на захід та південний захід від Донецька, але 17 листопада жодних заявлених чи підтверджених успіхів не було.

Міністерство оборони Росії заявило, що українські сили безуспішно атакували поблизу Георгіївки та Новомихайлівки. За їхніми словами, українські війська провели дві безуспішні атаки поблизу Новомихайлівки та Михайлівки минулого тижня.

"Південна вісь"

Як повідомляє ISW, 17 листопада російські війська продовжили обмежені наступальні операції в районі кордону Донецької та Запорізької областей та підтвердили успіхи. Відеозапис з геолокацією, опублікований 16 листопада, показує, що російські війська просунулися на схід від Урожайного.

Український Генштаб повідомив, що російські війська провели безуспішні атаки поблизу Старомайорського. На опублікованих 16 листопада геолокаційних кадрах видно, як українські війська відбивають російську атаку на захід від Новодонецького.

За словами інституту. 17 листопада українські війська не проводили жодних заявлених чи підтверджених нападів у районі кордону Донецької та Запорізької областей.

ISW пише, що українські війська 17 листопада продовжили контрнаступальні операції у західній частині Запорізької області та досягли незначного підтвердженого просування.

Відеозапис із геолокацією, опублікований 16 листопада, показує, що українські сили незначно просунулися на південний захід від Роботино.

Російські блогери стверджували, що російські війська відбили невеликі атаки української піхоти поблизу Роботіного та Вербового. Російські джерела стверджували, що 16 листопада українські війська безуспішно атакували російські позиції між Роботіним та Копанню і намагалися просунутися у напрямку Новопрокопівки та Рівного.

Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська відбили три українські напади поблизу Роботиного в період з 11 по 17 листопада.

За словами інституту, 17 листопада російські війська контратакували в західній частині Запорізької області, але не досягли якихось підтверджених успіхів. Український генеральний штаб повідомив, що українські війська відбили більше шести російських атак поблизу Роботиного та на захід від Вербового.

Військовий блогер, який пов'язаний з Кремлем, також стверджував, що російські контратаки поблизу Роботіного і Вербового були безуспішними. Російські джерела стверджували, що 16 листопада російські війська провели контратаки вздовж лінії Роботине-Новопрокопівка-Вербове та зайняли невказані позиції поблизу Новопрокопівки.

Російський військовий блогер заявив, що російські сили, що діють поблизу Вербового, мають брак боєприпасів та оптичного обладнання і в результаті мають низькі можливості контрбатарейної боротьби.

Російські джерела твердили, що українські війська 17 листопада продовжили наземні операції на східному (лівому) березі Херсонської області. Російські блогери стверджували, що тривають бої біля Пойми, Пищанівки та Кринка.

Російські джерела стверджували, що українські війська зберігають позиції у центрі Кринків. Російський блогер заявив, що українські сили контролюють 10 квадратних кілометрів території поблизу Кринків станом на 16 листопада.

Інший російський блогер 16 листопада заявив, що російські війська вели бої на виснаження поблизу Кринків. Російські блогери 17 листопада заявили, що російські війська відобразили кілька спроб невеликих українських переправ через річку вздовж лінії Пойма-Кринки і що українські сили важко перекидають техніку та персонал на українські позиції на східному березі.

Російські джерела стверджували, що українські сили можуть поповнити запаси на своїх позиціях на східному березі, однак і повідомлення про збільшення чисельності українського угруповання на східному березі в останні тижні свідчать про те, що російські зусилля щодо припинення вздовж річки Дніпро не завадили українським силам перекинути додатковий персонал та техніку на ці позиції.

Російське інсайдерське джерело заявило, що підрозділи однієї з російських бригад зазнали тяжких втрат від вогню української артилерії 10 листопада в Голопристанському районі Херсонської області.

Генштаб України повідомив, що 17 листопада українські війська відбили шість російських атак у невстановлених місцях на східному (лівому) березі Херсонської області.

Російські джерела стверджували, що українські війська завдали ударів по тилових районах Росії на півдні України та окупованому Криму 17 листопада. Міністерство оборони Росії заявило, що російські кошти ППО збили дві українські ракети "Нептун" біля узбережжя окупованого Криму і знищили сім українських військово-морських безпілотників та українську десантну групу, яка прямувала до Криму.

Депутат від окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов заявив, що російські засоби ППО збили ракети над північним пірсом у Севастополі, а відомий російський блогер заявив, що російські засоби ППО перехопили третю українську ракету "Нептун" у районі мису Тарханкут.

Російські джерела стверджували, що українські війська також завдали ударів по російських позиціях поблизу Чаплінки та Асканія-Нова у Херсонській області ракетами HIMARS.