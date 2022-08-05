Карта войны в Украине на 5 августа: что происходит на фронтах

Украинские военные держат оборону на всей линии фронта, а на некоторых направлениях переходят в контрнаступление. Однако оккупанты продолжают штурмовать позиции ВСУ на востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту боевых действий Deepstatemap .

Восток

По данным карты, на востоке Украины продолжаются активные бои. В частности, в Харьковской области российская армия пытается вернуться к брошенным ранее позициям, но ВСУ отбивают атаки врага.

Наиболее напряженная ситуация сейчас на Донбассе. Там оккупанты активно обстреливают не только позиции украинских военных, но и гражданские объекты. Противник бьет из артиллерии, авиации и другого тяжелого вооружения.

В Донецкой области оккупанты имеют частичные успехи под Авдеевкой, в то же время ВСУ продвинулись в направлении Славянска.

Юг

В Запорожской области враг накапливает живую силу и технику. По данным Генштаба, оккупанты могут готовить наступление в этом направлении.

Украинские бойцы в Херсонской области атакуют российские склады с боеприпасами и горючим, а также командные пункты. Защитники продвигаются на некоторых участках на юге, освобождая населенные пункты.