Карта войны в Украине на 10 августа: где ведутся бои

Опубликована свежая карта войны в Украине на 10 августа. Оккупанты продолжают вести штурмовые действия на Донбассе, при этом ВСУ успешно отражают атаки врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Deepstatemap.

Как заметно из обновленных данных, украинским бойцам удалось вытеснить российских оккупантов обратно к трассе возле Красногоровки. В Генштабе также подтверждают, что враг вел наступательные бои возле Красногоровки, Авдеевки и Песков, но безрезультатно.

Тем временем на бахмутском направлении противник пытался вести штурм на направлениях Новолуганское - Спорное, Владимировка - Яковлевка, Стряповка - Соледар. Впрочем, успеха не имел, отошел.

Кроме того, россияне намерены возобновить наступление на направлении Донецк - Пески, боевые действия продолжаются.

Вместе с тем противник пытался вести наступление в направлениях Минеральное - Авдеевка и Спартак - Авдеевка, но врагу не удалось осуществить задуманное, он с потерями отошел.

Тем временем на харьковском направлении оккупанты вели наступательные бои в направлении Ветеринарное - Уды - безрезультатно. Продолжаются бои на направлении Байрак - Гусаровка.

На Южнобугском направлении враг бил из танков, и артиллерии разных калибров вдоль линии боевого столкновения и нанес авиационные удары вблизи Новогригорьевка, Андреевки и Ольгине.

Напомним, по данным британской разведки, Россия создала крупное формирование сухопутных войск для продолжения войны в Украине.

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