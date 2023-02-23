Карта війни в Україні на 23 лютого: дані британських розвідників

Російські війська продовжують атакувати позиції українських захисників на Донеччині. Ворог веде наступальні дії на кількох напрямках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану у Twitter Міноборони Британії.
За даними британської карти, російські війська намагаються наступати на трьох напрямках у Донецькій та Луганській областях. Нині бої відбуваються у районі населених пунктів Сватове, Кремінна, Бахмут та Вугледар. Незважаючи на чисельну перевагу, успіхів у наступі російська армія не має.
Українські війська, у свою чергу, героїчно тримають оборону і не дають ворогові просунуться на жодному з напрямків. Також бійці ЗСУ у деяких населених пунктах проводять власні контратакуючі дії.
Щодо інших регіонів, то там ситуація стабільна. Росіяни продовжують завдавати ударів по мирним містам та селам у Херсонській, Запорізькій, Харківській, Сумській та Чернігівській областях.
Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ зазначили, що Бахмутський напрямок залишається найскладнішою точкою фронту. У спробах захопити місто росіяни втрачають убитими тисячі військових, а найманців ПВК "Вагнера" загалом залишає на полях і не пускають назад живими.
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