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Карта війни в України на 10 травня: дані британської розвідки

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Середа 10 травня 2023 13:03
Карта війни в України на 10 травня: дані британської розвідки Фото: британська розвідка оновила карту війни в Україні (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти намагаються наступати в Донецькій області, але українські військові відбивають їхні атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в Twitter.

Окупанти продовжують зосереджуватися на чотирьох напрямках на сході нашої країни - Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Лиманському. При цьому найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.

Карта війни в України на 10 травня: дані британської розвідки

При цьому українські захисники вдаються до обмежених контратак на заході Донецької області.

Тим часом в Луганської області тривають боєзіткнення. Так, росіяни намагаються атакувати на північний схід від Куп’янська та вздовж лінії Сватове-Кремінна, проте успіху не досягають.

Крім того, у Херсонській та Запорізькій областях просувань окупантів не фіксують, але вони продовжують обстрілювати всю лінію фронту.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що не можна думати про майбутній контрнаступ як про останній - якщо українські військові не звільнять усі землі, то будуть готуватися до ще одного.

До того ж, президент Володимир Зеленський зазначав, що ЗСУ будуть готові до контрнаступу, коли Україна отримає усе узгоджене з союзниками озброєння.

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