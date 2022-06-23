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Карта боевых действий на сегодня: какая ситуация на фронте сейчас

Новина українською →
Украина, Четверг 23 июня 2022 12:58
Карта боевых действий на сегодня: какая ситуация на фронте сейчас Фото: какая ситуация на фронте сейчас (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Наталия Гурковская

Появилась актуальная карта боевых действий в Украине на четверг, 23 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту боевых действий DeepStateMAP.

Карта боевых действий на сегодня: какая ситуация на фронте сейчас

Так, российские оккупанты продолжают попытки захватить Северодонецк и Лисичанск Луганской области. По данным Генштаба, российским захватчикам удалось взять под свой контроль Лоскутовку и Рай-Александровку, расположенные в той же Луганской области.

Кроме того, по данным сервиса DeepStateMAP, оккупанты также заняли и Николаевку Луганской области.

Как сообщалось, за минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали по меньшей мере 200 российских оккупантов. Всего на территории Украины было уничтожено 34 430 военнослужащих РФ.

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