Карта боевых действий на сегодня: какая ситуация на фронте сейчас

Появилась актуальная карта боевых действий в Украине на четверг, 23 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту боевых действий DeepStateMAP .

Так, российские оккупанты продолжают попытки захватить Северодонецк и Лисичанск Луганской области. По данным Генштаба, российским захватчикам удалось взять под свой контроль Лоскутовку и Рай-Александровку, расположенные в той же Луганской области.

Кроме того, по данным сервиса DeepStateMAP, оккупанты также заняли и Николаевку Луганской области.