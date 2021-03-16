Карпаты засыпает снегом. Существует угроза схода лавин
В Карпатах сегодня и завтра, 16 и 17 марта, прогнозируют снегопад и метели. Спасатели предупредили о существенной угрозе схода лавин.
Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям на странице в Facebook.
На завтра в горах Закарпатской области объявлен третий уровень снеголавинной опасности. В Ивано-Франковской области также ожидается высокая вероятность схода лавин, там объявили 4 уровень опасности.
"17 марта в Карпатах значительный снег. Первый уровень опасности, желтый", - добавили в ГСЧС.
Кроме того, Черногорский горный поисково-спасательный пост призвал туристов воздержаться от походов в горы в ближайшие дни. Сейчас в горах наблюдаются порывы ветра до 25 метров в секунду, метель и температура воздуха -8 градусов.
"В высокогорье осложненные погодные условия. Туристам в ближайшие дни следует воздержаться от выхода в высокогорную зону", - заявил спасательный пост на странице в Facebook.
Попіван. Зараз штормить і потужна хуртовина.Posted by Vasyl Fitsak on Tuesday, March 16, 2021
Напомним, до этого синоптики предупреждали об ухудшении погодных условий в Карпатах. Прогнозировали сильные снегопады, метели и порывы ветра.