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Карпаты засыпает снегом в середине июня

Автор: Анастасия Рокитна

В Карпатах продолжает падать снег в июне. Температура воздуха в горном регионе составляет 0 градусов.

Об этом сообщает пресс-центр Черногорского горного поисково-спасательного поста.

По состоянию на утро, на горе Поп Иван Черногорский облачно, снег, ветер юго-западный 11-12 м/с.

Температура воздуха в этом регионе составляет 0 градусов.

Фото: в Карпатах падает снег (facebook.com/chornogora)

Отметим, что в других областях Украины идет дождь с грозой. Только в Ровенской области сегодня сухо.

Напомним, синоптики объяснили снегопады в Карпатах. В УкрГидрометцентре рассказали РБК-Украина, что снег в горах - это нормальная ситуация, поскольку горные районы нельзя сравнивать с равнинной территорией Украины.

Сообщается, что на высоте 1,5-2 километра температурные показатели будут намного ниже.

Отметим, ранее украинские синоптики рассказали, когда солнечная погода начнет "выталкивать" дожди из Украины. В стране уже вторую неделю подряд идут дожди.

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