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Карпаты заносит снегом. Местами насыпало почти 1,5 метра

Автор: Артем Горовенко

По состоянию на 20 декабря Карпаты продолжает заносить снегом. В частности, на Драгобрате высота снежного покрова составляет почти 1,5 метра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook отдела гидрологических прогнозов Гидрометцентра об опасности схождения снежных лавин в Карпатах.

Сообщается, что на снеголавинной станции Пожижевская сегодня облачно, стабильно сыпет снег, высота снежного покрова составляет 56-118 см. На станции Плай высота снежного покрова - 61-88 см, на Драгобрате - 137 см.

Из-за снегопадов 20-21 декабря на высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей, а также в среднегорье Львовской области сохраняется значительная лавинная опасность.

"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных средних и больших лавин. Настойчиво рекомендуем воздержаться от походов на высокогорье", - говорится в сообщении.

Напомним, согласно прогнозу синоптиков, сегодня Украину будет засыпать снегом днем и ночью.

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