ua en ru
Сб, 26 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Карпати" перемогли "Оболонь" в Прем'єр-лізі

Львів, Субота 26 жовтня 2024 20:03
UA EN RU
"Карпати" перемогли "Оболонь" в Прем'єр-лізі Фото: "Зелено-білі" відсвяткували перемогу в місті Лева (facebook.com/karpaty.lviv)
Автор: Антон Федорців

Львівські "Карпати" мінімально переграли київську "Оболонь" в 11-му турі чемпіонату України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 11-й тур

"Карпати" – "Оболонь" – 1:0

Гол: Бруніньйо, 10

"Леви" спробували взяти м'яч під контроль з перших хвилин. Утім, "пивовари" першими створили момент – Мединський пробив повз стійку з меж штрафного в контратаці. "Карпати" відповіли голом. Це Бруніньйо зіграв у дотик після прострілу Підлепенця.

Після гола перебіг подій змістився в центр поля. Львів'яни трохи збавили оберти, тож гості задихали вільніше. Згодом "Оболонь" навіть на нетривалий період перебрала ініціативу. Щоправда, м'яч підопічним Сергія Шищенка вдалося потримати на власній половині.

Зі стартом другої половини "пивовари" додали в активності. Ось Мединський з дистанції відправив м'яч повз ворота. Згодом у штрафний повз Бабогла ввірвався Тарануха, але пробив значно вище воріт. Новий спалах активності припав на фінальні 15 хвилин. Той же Мединський здалеку пробив поруч зі стійкою.

Тим не менше, на вирішальний штурм "Оболонь" не пішла. Хоча столичний колектив виконав серію кутових, але без особливої гостроти. "Карпати" холоднокровно довели матч до логічної перемоги, що стала другою поспіль у чемпіонаті України.

"Леви" набрали 17 очок і повернулися на 7-ме місце в турнірній таблиці УПЛ. "Оболонь" натомість залишилася на передостанній сходинці. "Пивовари" записали в актив 5 пунктів.

До слова, раніше "Олександрія" вдома перемогла "Інгулець" з голами Безерри та Мишньова.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чемпіонат України Оболонь УПЛ ФК Карпаты
NEWS
У Дніпрі зросла кількість загиблих після нічної атаки РФ
У Дніпрі зросла кількість загиблих після нічної атаки РФ
DAILY
Європа чи Росія. Чого чекати від парламентських виборів у Грузії і чи можлива революція
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа чи Росія. Чого чекати від парламентських виборів у Грузії і чи можлива революція