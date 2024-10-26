"Карпати" перемогли "Оболонь" в Прем'єр-лізі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 11-й тур

"Карпати" – "Оболонь" – 1:0

Гол: Бруніньйо, 10

"Леви" спробували взяти м'яч під контроль з перших хвилин. Утім, "пивовари" першими створили момент – Мединський пробив повз стійку з меж штрафного в контратаці. "Карпати" відповіли голом. Це Бруніньйо зіграв у дотик після прострілу Підлепенця.

Після гола перебіг подій змістився в центр поля. Львів'яни трохи збавили оберти, тож гості задихали вільніше. Згодом "Оболонь" навіть на нетривалий період перебрала ініціативу. Щоправда, м'яч підопічним Сергія Шищенка вдалося потримати на власній половині.

Зі стартом другої половини "пивовари" додали в активності. Ось Мединський з дистанції відправив м'яч повз ворота. Згодом у штрафний повз Бабогла ввірвався Тарануха, але пробив значно вище воріт. Новий спалах активності припав на фінальні 15 хвилин. Той же Мединський здалеку пробив поруч зі стійкою.

Тим не менше, на вирішальний штурм "Оболонь" не пішла. Хоча столичний колектив виконав серію кутових, але без особливої гостроти. "Карпати" холоднокровно довели матч до логічної перемоги, що стала другою поспіль у чемпіонаті України.

"Леви" набрали 17 очок і повернулися на 7-ме місце в турнірній таблиці УПЛ. "Оболонь" натомість залишилася на передостанній сходинці. "Пивовари" записали в актив 5 пунктів.