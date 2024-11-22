"Карпати" з голом-красенем здолали "Колос" у відкритті туру УПЛ

Україна, Прем'єр-ліга, 14-й тур

"Карпати" – "Колос" – 1:0

Гол: Бруніньйо, 32

Команди видали дуже непоганий перший тайм, сповнений гостротою біля обох воріт. Домінував на полі "Колос", але забили все ж таки "Карпати".

Ковалівці створили момент вже на 5-й хвилині, коли міг забивати Велетеннь. Потім, протягом тайму непогані моменти мали також Болівар, Дієго, Алефіренко. Загалом гості більш ніж вдвічі перебили господарів (7 ударів "Колоса" проти 3-х – у "Карпат"), але без результату.

Львів'яни діяли вибухово. І один такий період активності завершився красивим голом. У ньому прекрасним було все: і тонка передача Чачуа, який знайшов у штрафному Бруніньйо, і обробка пасу та удар останнього. У голкіпера гостей Пахолюка шансів не залишилось.

А в продовження "Карпати" могли забити вдруге. Знову чудовим баченням ситуації на полі відзначився Чачуа. Він ювелірною передачею надав шанс забити іншому бразильцю – Невесу. Той намагався все зробити красиво, проте трохи перестарався. Та й Пахолюк цього разу не схибив.

Другий тайм значно поступився першому в гостроті. На полі знову ж таки активнішими були гості. Вони й мали найбільш вбивчий момент по перерві, коли Болівар перевірив на міцність поперечину воріт господарів. Стосовно ж "Карпат", здалося, втримати мінімальний рахунок господарям було значно важливіше, ніж розвинути успіх.

Здобувши перемогу, львів'яни з 21 балом повернулися в топ-5 команд Прем'єр-ліги. Втім, головні події туру попереду, тому все ще може змінитися. "Колос", який останнім часом показує зовсім непогану гру, але не завжди досягає результату, з 13-ма очками залишився 11-м.