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В Карпатах во время сбора грибов потерялись четверо детей, поиски продолжаются

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Четверг 19 августа 2021 08:12
В Карпатах во время сбора грибов потерялись четверо детей, поиски продолжаются Фото: в Карпатах заблудились четверо детей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Ночью Нацполіція и ГСЧС получили сообщение о том, что 18 августа, во время сбора ягод и грибов в лесном массиве вблизи села Порошково Ужгородского района заблудились четверо детей. Все они ромской национальности 2007 - 2014 годов рождения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

По состоянию на 7 утра 19 августа поиски детей продолжаются.

Всего к поисковым работам привлечены 61 человек, среди которых спасатели, полиция, местное население и работники лесного хозяйства. Кроме того, привлечены 7 единиц техники и 2 собаки.

РБК-Украина сообщало о том, что 14 августа, во время подъема на гору потерялся мальчик 2015 года рождения.

Впоследствии стало известно, что волонтеры нашли ребенка. К поискам привлекали почти 250 человек.

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Карпаты ГСЧС
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