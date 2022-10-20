У Карпатах вдарив сильний мороз: що відомо

У четвер, 20 жовтня, у Карпатах зафіксували серйозне зниження температури. Показники на градуснику показали до -8 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

"Станом на 10:30, 20.10.2022 на г. Піп Іван Чорногірський ясно. Вітер південний 4-5 м/с. Температура повітря -8°С", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, в Україні 18 вересня випав перший сніг. У мережі з'явилися фото із засніжених карпатських гір.

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко прогнозувала на новому тижні погодні гойдалки. Вона не виключила, що якщо на початку тижня буде сонячно та без опадів, то у середу-четвер слід очікувати дощі, суттєве похолодання та сніг.

Також РБК-Україна давало повний прогноз на жовтень.

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