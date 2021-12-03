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В Карпатах есть угроза схода лавин: предупреждение синоптиков

Автор: Анастасия Рокитна

Синоптики предупредили о снеголавинной опасности в Карпатах. Ухудшение погоды ожидается сегодня и завтра.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

3-4 декабря в высокогорье восточной части Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 Уровень).

Регистрация для похода в горы

Для безопасности путешественников туристической группе перед выходом в горы необходимо обязательно зарегистрироваться в ближайшем спасательном подразделении, сообщили ранее в ГСЧС.

В ходе регистрации горные спасатели помогут подготовиться к походу, а именно:

  • предоставят необходимую и достоверную информацию о потенциальных опасностях на маршрутах;
  • поделятся данными об актуальных гидро- и метеоусловиях выбранной местности;
  • проконсультируют по безопасному прохождению определенного маршрута;
  • разъяснят правила личной и групповой безопасности;
  • проверят личное снаряжение, средства связи, карты, подбор продуктов питания и медикаментов.

Метель и угроза остановки транспорта

В Карпатах - сильный снег (II уровень опасности, оранжевый). Погодные условия могут привести к нарушению (в Карпатах - местами до прекращения) движения транспорта на дорогах и улицах.

Снег и гололедица - в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской областях.

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Карпаты