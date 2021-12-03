В Карпатах есть угроза схода лавин: предупреждение синоптиков

Синоптики предупредили о снеголавинной опасности в Карпатах. Ухудшение погоды ожидается сегодня и завтра.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.
3-4 декабря в высокогорье восточной части Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 Уровень).
Для безопасности путешественников туристической группе перед выходом в горы необходимо обязательно зарегистрироваться в ближайшем спасательном подразделении, сообщили ранее в ГСЧС.
В ходе регистрации горные спасатели помогут подготовиться к походу, а именно:
В Карпатах - сильный снег (II уровень опасности, оранжевый). Погодные условия могут привести к нарушению (в Карпатах - местами до прекращения) движения транспорта на дорогах и улицах.
Снег и гололедица - в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской областях.