В Карпатах турист из Киева перевернулся на квадроцикле

Вчера в 17:50 спасатели получили сообщение о том, что на горе Васкул, которая примерно в 2 км от горы Поп Иван, травмировался турист.

Как говорится в сообщении, 35-летний житель Киева перевернулся на квадроцикле и нуждался в помощи.

В 18:30 спасатели прибыли к травмированному, а в 19:14 провели его к посту Поп Иван. Там квадроциклом доставили туриста в село Яворник. В 20:55 травмированного встретили медики.

Фото: в Карпатах турист перевернулся на квадроцикле (facebook.com/MNS.GOV.UA)