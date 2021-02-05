Сегодня, 5 февраля, в Карпатах существует угроза схода лавин. Синоптики объявили третий уровень опасности.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"В связи с метелями, на высокогорье Ивано-Франковской области и, в связи с оттепелью, на высокогорье Закарпатской области сохранится значительная снеголавинная опасность", - говорится в сообщении.

Спасатели призвали заранее планировать маршруты и регистрировать походы в горы в ведомстве.

Фото: гора Иван Поп (facebook.com)

Напомним, погода в Украине резко ухудшилась, пришло похолодание в северные и центральные регионы. В шести областях идет дождь. Водителей предупредили о мокром дорожном покрытии.

Также в Киевской области и в столице сегодня ожидается гололед и шквальный ветер до 20 метров в секунду. Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта.

Кроме того, РБК-Украина писало, что из-за сильных порывов ветра в Украине без света остались 189 населенных пунктов в семи областях.