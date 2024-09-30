У Карпатах сніг і мороз: прогноз погоди в Україні на завтра

У вівторок, 1 жовтня, в частині України очікуються дощі. При цьому у Карпатах прогнозується сніг і мороз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.

Завтра в західних областях України, зокрема Житомирській, Вінницькій, Одеській, Херсонській та в Криму, спостерігається хмарна погода з проясненнями та дощами. На решті території країни - мінлива хмарність без опадів.

Вітер північно-західний, а на Лівобережжі - східний, зі швидкістю 7-12 м/с. В окремих регіонах, зокрема у східних, Запорізькій та Одеській областях, пориви можуть досягати 15-20 м/с.

Температура повітря в західних, Житомирській та Вінницькій областях вночі становитиме 3-8 градусів тепла, вдень +8 +13. На решті території вночі очікується +9 +14 градусів, на півдні країни - до +17, вдень +17 +22 градуси, а у східних областях - до +25.

У високогір'ї Карпат очікуються дощ та мокрий сніг; температура вночі коливатиметься від +3 градусів до - 2, а вдень - від +4 до +9 градусів.

Погода в столичному регіоні

1 жовтня у Київській області очікується мінлива хмарність, опадів не передбачається. Вітер північно-західний, швидкість 7-12 м/с.

Температура вночі становитиме +9 +14 градусів, а вдень підніметься до +17 +22. У Києві вночі очікується +10 +12, а вдень температура коливатиметься в межах 18-20 градусів тепла.