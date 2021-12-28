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В Карпатах из-за сильных снегопадов возможны лавины

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Украина, Вторник 28 декабря 2021 09:48
В Карпатах из-за сильных снегопадов возможны лавины Фото: лавины в Карпатах возможны 28 декабря (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

В Карпатах во вторник, 28 декабря, ожидаются сильные снегопады. Спасатели предупреждают о серьезной снеголавинной опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

"28 декабря, в связи со снегопадами, в горах Ивано-Франковской и на высокогорье восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - сообщают в ведомстве.

Напомним, синоптики предупредили о резком ухудшении погоды 28 декабря. В Украину зашел мощный циклон, который спровоцировал штормовой ветер, метель и снег до 20 сантиметров.

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