В Карпатах из-за сильных снегопадов возможны лавины
Фото: лавины в Карпатах возможны 28 декабря (Getty Images)
В Карпатах во вторник, 28 декабря, ожидаются сильные снегопады. Спасатели предупреждают о серьезной снеголавинной опасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
"28 декабря, в связи со снегопадами, в горах Ивано-Франковской и на высокогорье восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - сообщают в ведомстве.
Напомним, синоптики предупредили о резком ухудшении погоды 28 декабря. В Украину зашел мощный циклон, который спровоцировал штормовой ветер, метель и снег до 20 сантиметров.