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В Карпатах с прошлого вечера ищут заблудившегося ребенка

Автор: Дмитрий Левицкий

В Карпатах со вчерашнего вечера спасатели ищут заблудившегося ребенка. Поиски ведутся вблизи поселка Ворохта в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.

Поиски мальчика, 2015 года рождения, который заблудился во время подъема на гору Говерла, возобновились сегодня утром.

"Создано 7 поисковых групп, которые обследуют местность по определенным зонам и секторам. Осадков в данной местности нет, температура воздуха около 12 градусов тепла", - рассказали в ГСЧС.

К поиску ребенка привлечены 156 человек и 19 единиц техники, а также три собаки и квадрокоптер. Ребенка ищут спасатели, полицейские, военнослужащие ВСУ и Нацгвардии, волонтеры, а также работники Карпатского национального природного парка.

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КарпатыГСЧСИвано-Франковская область