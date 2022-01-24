В Карпатах похолодало до -23

В Украине значительно похолодало. В частности, в украинских Карпатах температура воздуха опустилась до -23 градуса мороза.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Черногорский горный поисково-спасательный пост.
На горе Поп Иван Черногорский облачно, ветер северный, 10-11 м/с, температура воздуха -23 градуса мороза.
Кроме того, в связи со снегопадами и метелями 24 января на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохранится, а 22-24 января в горах Львовской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
Напомним, сегодня в Украине в большинстве южных и восточных областей ожидается снег.