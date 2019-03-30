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В Карпатах ожидается лавинная опасность

Новости » Общество    30.03.2019 - 09:43
В Карпатах ожидается лавинная опасность
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Опасность схода лавин возникла в связи с оттепелью

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Украине предупредила о значительной снеголавинной опасности в горах Ивано-Франковской и Закарпатской областей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

По данным Укргидрометцентра, в связи с оттепелью 30-31 марта на высокогорье восточной части Закарпатской и 30 марта - 01 апреля в высокогорье Ивано-Франковской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Отметим, согласно прогнозу синоптиков, погода в Украине 30 марта ухудшится, ожидается местами небольшой дождь с мокрым снегом, температура воздуха до +15.

Однако, по словам синоптика Натальи Диденко, погода в Украине на выходные, 30 и 31 марта, будет ясной, теплой и солнечной. Осадки также не прогнозируются.

Столбики термометров днем в субботу будут варьироваться между +9 и +14 градусами. Ночью 30 марта воздух остынет - температура составит от нуля до +4 градусов.

В воскресенье в среднем по стране ожидается теплая и по-настоящему весенняя погода. Температура воздуха составит от +12 до +18 градусов. В то же время в ночные часы вновь похолодает, а в восточных областях местами воздух промерзнет до -2 градусов.

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