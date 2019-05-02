В Карпатах ожидается лавинная опасность

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На высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатских областей ожидается умеренная снеголавинная опасность

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Украине предупредила о умеренной снеголавинной опасности в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

По данным Укргидрометцентра, 2 мая в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (2 уровень).

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Украине ожидается небольшое потепление и дожди. По словам Натальи Диденко, циклон Valentin 2 мая покинет территорию Украины и вольется в циклон Werner, который "гуляет" возле Скандинавии, но его атмосферные фронты не затронут Украину, ожидается западный ветер, который будет порывистым. В течение дня в большинстве областей Украины ожидается +13...+19 градусов.

Кроме того, 1-2 мая в связи с сильными дождями ожидается повышение уровней воды на реках бассейнов Днестра (Львовская, Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая области), а также Прута, Сирета и реках Закарпатья 0,2-1,0 м.