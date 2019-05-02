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У Карпатах очікується лавинна небезпека

Новини » Суспільство    02.05.2019 - 09:37
У Карпатах очікується лавинна небезпека
Ілюстративне фото (wikimedia.org dahu1)

На високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатських областей очікується помірна сніголавинна небезпека

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в Україні попередила про помірну сніголавинну небезпеку у високогір’ї Івано-Франківської та східній частині Закарпатської областей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

За даними Укргідрометцентру, 2 травня на високогір'ї Івано-Франківської та східній частині Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (2 рівень).

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Україні очікується невелике потепління і дощі. За словами Наталії Діденко, циклон Valentin 2 травня покине територію України і увіллється в циклон Werner, який "гуляє" біля Скандинавії, але його атмосферні фронти не зачеплять Україну, очікується західний вітер, який буде поривчастим. Протягом дня у більшості областей України очікується +13...+19 градусів.

Крім того, 1-2 травня у зв'язку з сильними дощами очікується підвищення рівнів води на річках басейнів Дністра (Львівська, Тернопільська, Хмельницька, Вінницька області), а також Прута, Сірету та річках Закарпаття 0,2-1,0 м.

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