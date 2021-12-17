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В Карпатах объявлено штормовое предупреждение. Есть угроза схода лавин

Автор: Анастасия Рокитна

В украинских горах сегодня сильные снегопады. В результате чего объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

В связи со снегопадами 17-19 декабря, в горах Львовской, 18-19 декабря Ивано-Франковской, 19 декабря в высокогорье Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Напомним, синоптики рассказали, какой будет погода на выходные.

Отметим, в Украину идет резкое похолодание. Со следующей недели морозы ударят во всех регионах страны.

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