ru ua
Вс, 23 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Карпатах ищут четырех лыжников

Новина українською →
Воскресенье 23 января 2022 03:18
В Карпатах ищут четырех лыжников Фото: в Карпатах ищут четырех лыжников (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Анна Полисученко

В Карпатах спасатели осуществляют поиски четырех туристов. Они исчезли накануне во время катания на лыжах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Фейсбук-страницу Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"В 20:50 в ГСЧС поступила информация, что на туристическом маршруте в районе горы Гымба, во время катания на лыжах исчезли и не выходят на связь четверо туристов, вероятно, потерявших ориентир и заблудившихся", - говорится в сообщении.

Спустя полчаса пропавшие лыжники вышли на связь и сообщили свои координаты. Спасатели направили их в село Березники. Поисковые работы продолжаются.

Как указано, в операции задействованы семеро спасателей и две единицы спецтехники. Температура воздуха в районе поиска около 10 градусов мороза.

Ранее мы писали, что при восхождении на Говерлу погиб турист. Еще двоих пытаются спасти.

Читайте РБК-Украина в Google News
Карпаты
NEWS
Глава ВМС Германии подал в отставку. После скандального заявления о Крыме
Глава ВМС Германии подал в отставку. После скандального заявления о Крыме
DAILY
Война дипломатов. Как прошла встреча Блинкена и Лаврова и что будет дальше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Война дипломатов. Как прошла встреча Блинкена и Лаврова и что будет дальше