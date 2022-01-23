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У Карпатах шукають чотирьох лижників

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Неділя 23 січня 2022 03:18
У Карпатах шукають чотирьох лижників Фото: у Карпатах шукають чотирьох лижників (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Анна Полисученко

У Карпатах рятувальники здійснюють пошуки чотирьох туристів. Вони зникли напередодні під час катання на лижах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Фейсбук-сторінку Держслужби з надзвичайних ситуацій.

"О 20:50 в ДСНС надійшла інформація, що на туристичному маршруті в районі гори Гимба, під час катання на лижах зникли і не виходять на зв'язок четверо туристів, ймовірно, втратили орієнтир і заблукали", - йдеться в повідомленні.

Через півгодини зниклі лижники вийшли на зв'язок і повідомили свої координати. Рятувальники направили їх у село Березники. Пошукові роботи тривають.

Як зазначено, в операції задіяні семеро рятувальників і дві одиниці спецтехніки. Температура повітря в районі пошуку близько 10 градусів морозу.

Раніше ми писали, що при сходженні на Говерлу загинув турист. Ще двох намагаються врятувати.

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