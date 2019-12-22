В Карпатах идет снег

Фото: на горе Пип Иван идет снег (facebook.com)

Снег идет на горе Пип Иван

В Карпатах на горе Пип Иван идет снег, погодные условия осложнены. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook Черногорского горного поисково-спасательного поста.

В частности, граждан просят воздержаться от выхода в высокогорье из-за осложнения погодных условий.

"По состоянию на 8:30 22.12.2019 на г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена. Ветер южный 14-15 м/с. Температура воздуха -1. Падает снег. В связи с осложнением погодных условий и метеорологическими прогнозами стоит воздержаться от выхода в высокогорье", - отмечается в сообщении.

Как писало РБК-Украина ранее, в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в начале следующей недели, 23-24 декабря, погода в Украине существенно ухудшится, возможны порывы ветра и метели.

По данным синоптиков, в понедельник и вторник в западных областях ожидаются значительные дожди, в Карпатах возможен сильный мокрый снег и метели. Также местами возможен гололед и налипание мокрого снега.

Напомним, погода в Украине в январе 2020 года может быть не такой суровой, как прогнозируют народные синоптики и некоторые погодные ресурсы в долгосрочных прогнозах. Согласно данным "Метеопрога", январь будет таким же мягким, как и декабрь.