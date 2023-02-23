Карма не полишає. Громов розповів про випадки самообстрілів РФ під час атак України

Ракети, якими Росія обстрілює територію України, все частіше розриваються у повітрі над територією РФ, так і не діставшись мети. Причому найчастіше атакують саме об'єкти критичної інфраструктури на території країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву під час брифінгу заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова.

"Карма не полишає наздоганяти ворога. Так, 20 лютого, противник, намагаючись повторно завдати ракетного удару по об’єктах енергетичної інфраструктури в районі міста Харкова та області, здійснив запуск 11 зенітних керованих ракет з району Білгородської області, з яких лише одна влучила по території України. Решта ракет здійснила підрив у повітряному просторі РФ, залишки впали на територію Білгородської області", - розповів він.

За його словами, ймовірно через несправність озброєння, так званого "аналогов нєт" або слабкої навченості солдат "другої армії світу" все частіше і частіше вибухи виникають на російській території, і, як на зло, для росіян, саме на об’єктах критичної інфраструктури.

"Внаслідок цих "прикрих" випадків, поширюються панічні настрої у населення Білгородської області, яке вже розуміє, як це жити без електрики та опалення. Раніше надходила інформація щодо подібних самообстрілів у Воронезькій та Курській областях", - констатував Громов.