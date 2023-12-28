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Карлсен вп'яте став чемпіоном світу зі швидких шахів

Фото: Магнус Карлсен тріумфував на турнірі в Узбекистані (facebook.com/ChessFIDE)
Автор: Антон Федорців

Перший номер рейтингу Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ) Магнус Карлсен виграв чемпіонат світу з рапіду в Самарканді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

33-річний гросмейстер захистив здобутий торік чемпіонський титул у швидких шахах. Раніше він також вигравав планетарні першості в 2014, 2015 та 2019 рр.

Карлсен цьогоріч набрав 10 залікових балів. У фінальній партії він розійшовся миром із Рамешбабу Прагнанандхою. Норвежець у підсумковій турнірній таблиці на півочка випередив росіянина під прапором Словенії Владіміра Фєдосєєва. Натомість 9 пунктів набрали відразу 12 шахістів на чолі з китайцем Юєм Яньї.

Найкращим серед українців став Антон Коробов. Він набра 8,5 балів і фінішував на 18-й сходинці. За межами топ-100 завершив змагання Юрій Кузубов (6 очок).

Хто такий Магнус Карлсен

Уродженець Тьонсберга, 16-й чемпіон світу з шахів (2013-2023 рр.). Статус гросмейстера здобув у 13 років.

У листопаді 2013-го розгромив індійця Ананда в битві за шахматну корону (6,5:3,5). Пізніше захищав титул чемпіона світу від посягань того ж Ананда, росіянина Карякіна, американця Каруани, росіянина Непомнящого. Цьогоріч відмовився від захисту звання, пояснивши рішення втратою мотивації.

Захоплюється футболом, лижами, тенісом і баскетболом. Уболіває за мадридський "Реал", полюбляє комікси. У 2013 році потрапив до сотні найвпливовіших людей планети за версією TIME в рубриці "Титани".

До слова, українець Іванчук став віце-чемпіоном Європи з бліцу в столиці Хорватії.

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Чемпіонат світу