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Карлсен отказался защищать титул чемпиона мира по шахматам

Фото: 16-й чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен (wikimedia.org)
Автор: Антон Федорцив

Действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен не будет проводить защиту титула в 2023 году. Соперником норвежца должен был стать россиянин Ян Непомнящий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на chess24.

Норвежский гроссмейстер решил не защищать титул чемпиона мира. 32-летний шахматист известил руководство ФИДЕ о решениях и заверил, что не выдвигал к организации никаких требований или предложений.

"Я не имею мотивации играть еще один матч. Мне не очень нравится, что я ничего не выиграю от этого. Пусть и в историческом плане поединок был бы интересен, но желания нет и я просто его не буду играть", – рассказал Карлсен.

Теперь, по правилам ФИДЕ, титул чемпиона мира станет вакантным. Его разыграют между собой победитель и финалист турнира претендентов – Ян Непомнящий и Дин Лижэнь.

Магнус Карлсен стал 16-м шахматным чемпионом мира в 2013 году. С тех пор он защитил титул против индейца Ананда, россиянина Карякина, американца Каруаны и россиянина Непомнящего.

Кроме того, Карлсен остается самым молодым шахматистом, возглавившим рейтинг ФИДЕ. Это произошло в 19 лет и 1 месяц. Пик рейтинга Эло – 2882 пункта (май-2014 и август-2019). Предыдущий рекордсмен – Гарри Каспаров – достиг всего 2851 пункта в рейтинге.

К слову, разобрали стартовые позиции Йовичевича после назначения в донецкий "Шахтер".

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