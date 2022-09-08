Когда Карла III объявят королем Великобритании: The Times назвала дату
Карл III будет объявлен новым королем Великобритании завтра, 9 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.
Отметим, что Букингемский дворец уже сегодня назвал 73-летнего сына королевы Елизаветы II королем.
Он станет новым правителем государства согласно порядку престолонаследования.
Напомним, сегодня, 8 сентября, королева Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет. До самой смерти она исполняла обязанности монарха Великобритании и Королевств Содружества.
Елизавета II начала процедуру передачу королевских полномочий своему сыну принцу Чарльзу еще в июле 2022 года. Ее обязанностями до последнего дня оставались: открытия парламента, назначения премьера, государственные визиты.
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