Когда Карла III объявят королем Великобритании: The Times назвала дату

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times .

Отметим, что Букингемский дворец уже сегодня назвал 73-летнего сына королевы Елизаветы II королем.

Напомним, сегодня, 8 сентября, королева Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет. До самой смерти она исполняла обязанности монарха Великобритании и Королевств Содружества.

Елизавета II начала процедуру передачу королевских полномочий своему сыну принцу Чарльзу еще в июле 2022 года. Ее обязанностями до последнего дня оставались: открытия парламента, назначения премьера, государственные визиты.

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