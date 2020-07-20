ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

На карьерах в двух областях людей засыпало песком, трое погибших

Украина, Понедельник 20 июля 2020 16:32
На карьерах в двух областях людей засыпало песком, трое погибших
Фото: на карьере людей засыпало песком (kv.dsns.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В Днепропетровской области погибли мужчина и ребенок

На двух карьерах в Киевской и Днепропетровской областях людей засыпало песком. Инциденты не обошлись без жертв - в результате погибли три человека, в том числе ребенок.

Об этом говорится в сообщении МВД Украины в Facebook.

Сообщается, что сегодня в 13:35 в оперативно-диспетчерскую службу Володарского района Киевской области поступило сообщение о том, что в несанкционированном карьере в селе Тадиевка трех мужчин засыпало песком.

"Трое мужчин решили набрать песка в неэксплуатируемом карьере, в результате чего произошел оползень. Двум мужчинам удалось выбраться из-под завала своими силами, после чего они оставили данное место до прибытия пожарного подразделения", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в ходе поисковых работ спасатели обнаружили и достали тело погибшего мужчины 1972 года рождения.

Кроме того, в Днепропетровской области произошел подобный случай в районе села Комиссаровка Пятихатского района. По данным спасателей, на стихийном карьере набирали песок, и засыпало мужчину и ребенка.

"В 14:16 спасатели изъяли из песка тело ребенка, 2005 года рождения. В 14:25 - изъяли из песка тело гражданина, 1969 года рождения", - добавили в МВД.

Фото: на карьере людей засыпало песком (kv.dsns.gov.ua)

Напомним, в мае 2020 года в Харьковской области вблизи поселка Золочев в результате обвала на песчаном карьере погиб ребенок.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Киевская областьДнепропетровская областьобвалкарьер
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь