"Кардифф" уведомил ФИФА об отказе платить "Нанту" за погибшего Салу

"Кардифф Сити" заявил Международной федерации футбола (ФИФА), что не заплатит "Нанту" за трансфер аргентинского форварда Эмилиано Салу. Об этом сообщает Sky Sports.

Валлийский клуб хочет доказать, что трансфер Салы из французского клуба стал недействительным после его гибели.

Кроме того, "Кардифф" сообщит ФИФА, что контракт, подписанный с аргентинцем, был отклонен руководством английской Премьер-лиги из-за того, что схема оплаты трансфера не соответствует правилам лиги.

Также в валлийском клубе считают, что "Нант" не выполнил некоторые юридические требования, которые были согласованы до подписания договора о трансфере.

Ранее "Нант" направил в организацию иск, в котором потребовал у "Кардиффа" выплаты 15 млн фунтов стерлингов, так как валлийский клуб заморозил перевод первого запланированного платежа.

28-летний Эмилиано Сала перешел из "Нанта" в "Кардифф", став самым дорогим игроком в истории британского клуба. Но он не успел сыграть ни одного матча за новый клуб. Футболист погиб в авиакатастрофе, когда возвращался в Уэльс из Франции после прощания с бывшими одноклубниками.

Напомним, президент "Нанта" Вальдемар Кита заявил, что 9 номер нападающего команды Эмилиано Салы выведен из обращения.