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Караоке, хіти з касет і ТНМК: у Києві відгримить останній літній фестиваль "Покоління"

Четвер 24 липня 2025 15:40
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Караоке, хіти з касет і ТНМК: у Києві відгримить останній літній фестиваль "Покоління" Киян запрошують "відірватися" на "Поколінні" (фото: пресслужба фестивалю)
Автор: Юлія Гаюк

Цього тижня Київ знову охопить ностальгія: з 25 по 27 липня на ВДНГ відбудеться останній цього літа фестиваль попкультури 90-х і 2000-х - "Покоління". На сцену вийдуть Гайтана, гурт СКАЙ, ТНМК та інші зірки минулих десятиліть, а Ігор Кондратюк вдруге проведе культове "Караоке на майдані" у форматі великого шоу з подарунками.

РБК-Україна розповідає більше про програму фестивалю, а також його благодійну мету.

Програма фестивалю "Покоління"

25 липня на сцену у Києві з хітами "Шаленій", "Самотня боса", "Два вікна" вийде Гайтана, а 26-го - гурт СКАЙ. Вперше за десять років вони разом наживо виконають у Києві пісню "Не йди".

27 липня - на "Поколінні" запланований виступ ТНМК. У цей день на гостей чекає і "Караоке на майдані" з Ігорем Кондратюком. Учасники зможуть не лише заспівати перед публікою, а й виграти сувеніри від партнерів - кошики, кепки з фірмовими написами та головний приз - систему караоке або можливість виступити на розігріві у "танків".

Сам Кондратюк згадує, як караоке колись об’єднувало Україну "від Ялти до Сум", і впевнений, що в час війни така єдність потрібна як ніколи.

Окрім сцени, на гостей чекають тематичні фотозони з тетрісами й ламповими телевізорами, зона настільних ігор, восьмибітні приставки, фудкорт, бар і DJ-сети з піснями дев'яностих і нульових.

Караоке, хіти з касет і ТНМК: у Києві відгримить останній літній фестиваль &quot;Покоління&quot;

Фестиваль "Покоління" (фото: пресслужба фестивалю)

Що відомо про фестиваль "Покоління"

Фестиваль, який стартував шість років тому в Дніпрі, вже вдруге проходить у Києві й цьогоріч розширився до Львова. Це унікальна подія, що збирає навколо себе виконавців, які формували музичну сцену України ще до стрімінгів та YouTube. Музика з касетників, хіти "Таврійських ігор" і "Червоної рути", на які виростало ціле покоління, знову звучатимуть у живому виконанні - тепер уже українською мовою.

"Покоління", кажуть організатори, "це не лише музичний фестиваль, а й спроба переосмислити нашу попкультуру". Ірина Білик, Степан Гіга, Павло Зібров, "Друга Ріка", Скрябін, ТНМК - усі вони виступають сьогодні не просто як зірки минулого, а як голоси епохи, яка сформувала самобутній український музичний стиль.

Окрім культурної, фестиваль має і благодійну мету: організатори ставлять собі за мету зібрати кошти на закупівлю систем радіоелектронної боротьби для Третьої штурмової бригади.

Караоке, хіти з касет і ТНМК: у Києві відгримить останній літній фестиваль &quot;Покоління&quot;

Фестиваль "Покоління" (фото: пресслужба фестивалю)

Де і коли відбудеться фестиваль

Фестиваль проходитиме на ВДНГ, за першим павільйоном. У п'ятницю - з 16:00 до 23:00, у суботу та неділю - з 14:00 до 23:00.

Вартість квитка - 500 гривень на день. Придбати їх можна на ezy.com.ua за посиланням.

Безкоштовний вхід передбачено для дітей до 12 років, пенсіонерів, людей з інвалідністю 1-2 групи та військових з УБД.

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