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"Друга Ріка", ТНМК, "СКАЙ" та "Караоке на Майдані": Львів зустрічає фестиваль "Покоління"

Четвер 10 липня 2025 19:35
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"Друга Ріка", ТНМК, "СКАЙ" та "Караоке на Майдані": Львів зустрічає фестиваль "Покоління" Що відомо про фестиваль "Покоління" у Львові (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

З 11 по 13 липня у Львові на !FESTrepublic відбудеться фестиваль "Покоління", який об'єднає музику 90-х та 2000-х, атмосферу дитинства та благодійну мету. Організатори обіцяють "подорож у часі" з тематичними зонами та хітами минулого.

РБК-Україна дізналося деталі заходу, включно з програмою виступів та інформацією про благодійний внесок на потреби ЗСУ.

Коли відбудеться фестиваль

З 11 по 13 липня Львів зануриться в атмосферу улюблених хітів 90-х та 2000-х! На території !FESTrepublic вперше пройде фестиваль "Покоління", що обіцяє не лише ностальгійну подорож у часі, а й потужний музичний лайнап.

Серед хедлайнерів - легендарні "Друга Ріка", ТНМК та "СКАЙ". Окрім зіркових виступів, на гостей чекають тематичні фотозони, комп'ютерний клуб, аркадні автомати, змагання Red Bull Dance Your Style та навіть культове "Караоке на Майдані" з Ігорем Кондратюком.

Організатори називають фест "подорожжю у часі", де спогади оживатимуть не лише в піснях, а й у деталях.

На гостей чекатимуть тематичні фотозони у стилі дитинства, відтворений комп’ютерний клуб з іграми, знайомими ще з перших дисків, аркадні автомати, атмосфера старого двору та багато символів епохи, яку досі згадують із теплом. Усе це - під саундтрек, знайомий до останнього слова.

Коли та хто виступатиме

Фестиваль триватиме три дні. У п’ятницю, 11 липня, на сцену вийде гурт "Друга Ріка", у суботу хедлайнером стане ТНМК, а в неділю - гурт "СКАЙ".

Окрім живих виступів, у програмі передбачені DJ-сети, ностальгійна розважальна зона, зони відпочинку, бари та фудкорти.

В окремі дні проходитимуть і додаткові події: зокрема, 12 липня у рамках фестивалю відбудеться змагання з вуличних танців Red Bull Dance Your Style, а 13 липня - культове "Караоке на Майдані" з Ігорем Кондратюком.

Благодійність - на потреби 3 ОШБ

Важлива складова фестивалю - благодійність. Усі зібрані кошти підуть на закупівлю засобів радіоелектронної боротьби (РЕБів) для 3-ї окремої штурмової бригади. Тож кожен квиток - це підтримка тих, хто зараз боронить нашу країну.

Вартість одноденного квитка - 500 гривень. Дітям до 12 років, пенсіонерам за віком, військовим із посвідченням УБД, а також людям з інвалідністю 1 та 2 груп вхід вільний.

Фестиваль триватиме з 16:00 до 22:00 у п’ятницю та з 14:00 до 22:00 у вихідні. Локація незмінна - !FESTrepublic, що вже став домом для десятків легендарних подій. Цього разу - для фестивалю, який об’єднує не лише покоління, а й цінності.

Усі деталі про фестиваль можна знайти на сторінці події в Instagram.

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