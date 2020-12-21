Карантинные выплаты для ФОПов планируют осуществить до 8 января

Фото: деньги (РБК-Украина)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выплаты ФОПам должны осуществить до 8 января. Речь идет о карантинных 8 тысячах гривен.

Об этом он заявил на совещании, передает пресс-служба Офиса президента.

Прием заявок на выплату единовременной материальной помощи гражданам и бизнесу продлится до 31 декабря.

"У нас 710 тысяч ФОПов и субъектов хозяйствования, которые должны получить выплаты. И осуществить это нужно до 8 января. Это один из приоритетов для правительства", - подчеркнул президент.

Как писало РБК-Украина, в Украине ввели три программы выплат бизнеса, который пострадал из-за введения карантина. Одна из программ - это выплата 8 тысяч гривен наемным работникам и ФОПам тех видов деятельности, которые пострадали от карантина. Заявки необходимо подавать через портал "Дія" до 31 декабря.

Напомним, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко заявил, что выплаты 8 тысяч гривен компенсации карантин ФОПам и наемным работникам начнутся 21 декабря 2020 года.