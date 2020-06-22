Карантинные проверки в транспорте будут постоянными, - МИУ

Министр инфраструктуры Украины (МИУ) Владислав Криклий заявил, что проверки в общественном транспорте будут постоянными. Речь идет о соблюдении масочного режима и дезинфекции.

Об этом сообщает пресс-служба правительственного портала.

"Мы будем увеличивать количество транспорта, исходя из возможностей, но призываем всех пассажиров обязательно придерживаться необходимых противоэпидемических требований, в частности, масочного режима и дезинфекции. Проверки соблюдения этих правил на транспорте будут осуществляться постоянно", - сказал он.

Он добавил, что в ближайшие дни планируется запуск дополнительных пригородных пассажирских поездов.

"Укрзализныця" продолжает запускать дополнительные пригородные поезда по Украине. Следовательно, с 23 июня начнется курсирование 27 пригородных поездов по региональном филиале "Юго-Западная железная дорога". А с 24 июня возобновят свою работу еще 23 поезда по филиалу "Южная железная дорога", - отметил Криклий.

Отметим, после ослабления карантинных ограничений в Украине зафиксировали всплеск новых случаев коронавируса. В правительстве это связали с несоблюдением карантинных ограничений со стороны населения.

После этого власти решили, что с 22 июня правоохранители начнут усиленные проверки кафе, ресторанов и общественного транспорта на предмет соблюдения карантинных ограничений.

Напомним, с 22 июня в областях Украины решение об усилении карантина будет принимать местная власть.