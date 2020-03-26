На карантине находятся более 150 военных, - Минобороны

П состоянию на 26 марта почти 150 украинских военнослужащих находятся на карантине из-за подозрения на коронавирус. Об этом заявил главный государственный санитарный врач Министерства обороны Украины Сергей Моргун.

По словам Моргуна, по состоянию на сегодня в рядах Вооруженных сил Украины не зафиксирован ни один случай заражения коронавирусом. На изоляции находятся 145 военнослужащих.

"Количество личного состава, у которых заканчивается срок изоляции в ближайшие 5 суток составляет 48 человек", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве коронавирусом заразился военный пенсионер. Более чем неделю назад 70-летнего мужчину госпитализировали в Александровскую больницу с подозрением на коронавирус. Сейчас у него подтверждено заболевание COVID-19.

Также РБК-Украина писало, что в Запорожье выросло количество случаев заражения коронавирусом. По состоянию на 26 марта в городе зафиксировали 5 больных коронавирусом. Кроме того, на стадии диагностирования находится один ребенок.