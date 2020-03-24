Из-за карантина в Украине падает заболеваемость гриппом и ОРВИ

С начала карантина в Украине падает заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, Минздрав проводил исследование, и результаты показали положительную динамику в отношении заболеваемости гриппом и ОРВИ.

"Отмечаем снижение количества случаев гриппа и гриппоподобных заболеваний среди населения Украины. Это может косвенно свидетельствовать, что карантинные меры будут давать свой положительный эффект", - отметил Ляшко.

Он также добавил, что одним из результатов превентивных мер является отсутствие стремительной динамики летальных случаев от коронавируса.

Напомним, ранее Ляшко предположил, что количество зараженных коронавирусом в Украине будет зависеть от того, как украинцы будут выполнять профилактические меры во время карантина.

"Есть разные расчеты… Мы можем говорить о большом количестве, и о 200 тысячах и миллионах людей, которые могут заболеть", - отметил он.