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Карантин на Закарпатті. Третину шкіл перевели на онлайн навчання

Фото: на Закарпатті школи переходять в онлайн через грип (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

В Закарпатській області більш ніж третину шкіл перевели на дистанційний формат навчання. Причина - зростання захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ).

За словами директорки департаменту освіти і науки, молоді та спорту ОВА Мар’яни Марусинець, 236 шкіл перейшли на дистанційну форму, а 77 тисяч учнів навчаються онлайн.

Дистанційне навчання ввели у всіх школах 13 громад регіону - Бедевлянській, Великоберезнянській, Виноградівській, Великобичківській, Горінчівській, Довжанській, Дубівській, Дубриницько-Малоберезнянській, Мукачівській, Перечинській, Ужгородській, Хустській та Ясінянській.

Станом на сьогодні, закриті 78 із 586 дитячих садків.

За минулий тиждень захворюваність на грип та ГРВІ на Закарпатті зросла на 36,4%. Зафіксовано 9 037 випадків хвороб, з них 5 677 - серед дітей.

Мар’яна Марусинець зазначила, що рішення про введення дистанційного навчання ухвалюють педагогічні ради закладів освіти за рекомендаціями профільних комісій громад та епідеміологів. При цьому окремі громади вже вийшли з карантину.

Нагадаємо, в Україні продовжують фіксувати збільшення кількості хворих на грип, ГРВІ та COVID-19. У звʼязку з цим навчальні заклади змушені тимчасово переходити на онлайн навчання або запроваджувати карантинні заходи. Наразі на дистанційну форму, окрім Закарпаття, переходять школи в Київській, Івано-Франківській, Полтавській, Львівській та Чернівецькій областях.

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ГРВІКарантинГрипДистанційне навчання