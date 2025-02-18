Карантин на Закарпатті. Третину шкіл перевели на онлайн навчання

За словами директорки департаменту освіти і науки, молоді та спорту ОВА Мар’яни Марусинець, 236 шкіл перейшли на дистанційну форму, а 77 тисяч учнів навчаються онлайн.

Дистанційне навчання ввели у всіх школах 13 громад регіону - Бедевлянській, Великоберезнянській, Виноградівській, Великобичківській, Горінчівській, Довжанській, Дубівській, Дубриницько-Малоберезнянській, Мукачівській, Перечинській, Ужгородській, Хустській та Ясінянській.

Станом на сьогодні, закриті 78 із 586 дитячих садків.

За минулий тиждень захворюваність на грип та ГРВІ на Закарпатті зросла на 36,4%. Зафіксовано 9 037 випадків хвороб, з них 5 677 - серед дітей.

Мар’яна Марусинець зазначила, що рішення про введення дистанційного навчання ухвалюють педагогічні ради закладів освіти за рекомендаціями профільних комісій громад та епідеміологів. При цьому окремі громади вже вийшли з карантину.