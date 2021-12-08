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Карантин в Украине: "желтая" зона стала самой большой, в "красной" остаются 10 областей

Автор: Анастасия Рокитна

В "желтой" зоне карантина находится 14 регионов, а в "красной" - 10. Только одна область "оранжевая".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

"Желтая" зона

В этой зоне находятся:

  1. г. Киев,
  2. Днепропетровская,
  3. Закарпатская,
  4. Ивано-Франковская,
  5. Кировоградская,
  6. Луганская,
  7. Львовская,
  8. Одесская,
  9. Полтавская,
  10. Ровенская,
  11. Тернопольская,
  12. Харьковская,
  13. Херсонская.
  14. Черновицкая области.

В "желтом" уровне эпидемической опасности для работы во время карантинных ограничениях теперь необходимо иметь либо одну дозу вакцинации, либо отрицательный ПЦР-тест.

"Красная" зона

В эту зону входят 10 областей:

  1. Винницкая,
  2. Волынская,
  3. Житомирская,
  4. Запорожская,
  5. Киевская,
  6. Николаевская,
  7. Сумская,
  8. Хмельницкая,
  9. Черкасская,
  10. Черниговская.

В Киевской школе экономики ранее объяснили, почему эти области не выходят из "красной" зоны. Причина в низком уровне тестирований.

"Оранжевая" зона

  • Донецкая область.
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Карантин