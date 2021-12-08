Карантин в Украине: "желтая" зона стала самой большой, в "красной" остаются 10 областей

В "желтой" зоне карантина находится 14 регионов, а в "красной" - 10. Только одна область "оранжевая".
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.
В этой зоне находятся:
В "желтом" уровне эпидемической опасности для работы во время карантинных ограничениях теперь необходимо иметь либо одну дозу вакцинации, либо отрицательный ПЦР-тест.
В эту зону входят 10 областей:
В Киевской школе экономики ранее объяснили, почему эти области не выходят из "красной" зоны. Причина в низком уровне тестирований.