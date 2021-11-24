Карантин в Украине: "желтая" зона сократилась, "оранжевых" областей стало больше
В Украине сократилась "желтая" зона карантина. Черновицкая область перешла в "оранжевую" зону.
"Красная" зона
В этой зоне находятся 19 регионов:
- Киев,
- Херсонская,
- Одесская,
- Запорожская,
- Донецкая,
- Днепропетровская,
- Сумская,
- Николаевская,
- Ровенская,
- Житомирская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Луганская,
- Хмельницкая,
- Черниговская,
- Львовская,
- Волынская,
- Черкасская,
- Винницкая.
Ожидается, что в ближайшее время Луганская и Львовская область выйдут из этой зоны.
"Оранжевая" зона
Сегодня она расширились. В этой зоне теперь четыре региона:
- Полтавская,
- Харьковская,
- Закарпатская,
- Черновицкая.
"Желтая" зона
Эта зона сократилась, осталось только две области:
- Тернопольская,
- Кировоградская.