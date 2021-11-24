Карантин в Украине: "желтая" зона сократилась, "оранжевых" областей стало больше

"Красная" зона

В этой зоне находятся 19 регионов:

Киев, Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ровенская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская, Львовская, Волынская, Черкасская, Винницкая.

Ожидается, что в ближайшее время Луганская и Львовская область выйдут из этой зоны.

"Оранжевая" зона

Сегодня она расширились. В этой зоне теперь четыре региона:

Полтавская, Харьковская, Закарпатская, Черновицкая.

"Желтая" зона

Эта зона сократилась, осталось только две области: