Карантин в Украине: "желтая" зона сократилась, "красная" - самая большая
В Украине сократили "желтую" зону до двух областей. Из нее вышла Тернопольская область.
"Красная" зона
В этой зоне находятся 18 регионов:
- Киев,
- Херсонская,
- Одесская,
- Запорожская,
- Донецкая,
- Днепропетровская,
- Сумская,
- Николаевская,
- Ровенская,
- Житомирская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Луганская,
- Хмельницкая,
- Черниговская,
- Львовская.,
- Волынская
- Черкасская.
"Оранжевая" зона
В этой зоне 5 регионов:
- Винницкая,
- Полтавская,
- Харьковская,
- Тернопольская,
- Черновицкая.
"Желтая" зона
Из этой зоны вышла Тернопольская область. Теперь здесь Закарпатская и Кировоградская области.