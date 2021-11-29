Карантин в Украине: сократилась "желтая" зона, "оранжевых" областей теперь больше
Фото: в Украине сократили "желтую" зону (Виталий Носач, РБК-Украина)
"Желтую" зону карантина в Украине сократили. Закарпатская область перешла в "оранжевую" зону.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.
"Красная" зона
Эта зона охватывает г. Киев и такие области:
- Херсонская,
- Одесская,
- Запорожская,
- Донецкая,
- Днепропетровская,
- Сумская,
- Николаевская,
- Ровенская,
- Житомирская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Луганская,
- Хмельницкая,
- Черниговская,
- Львовская.,
- Волынская
- Черкасская,
- Винницкая.
"Оранжевая" зона
В этой зоне две области:
- Полтавская,
- Закарпатская.
"Желтая" зона
Эта зона охватывает четыре области:
- Тернопольская,
- Кировоградская,
- Черновицкая,
- Харьковская.