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Карантин в Украине: сократилась "желтая" зона, "оранжевых" областей теперь больше

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Киев, Понедельник 29 ноября 2021 09:18
Карантин в Украине: сократилась "желтая" зона, "оранжевых" областей теперь больше Фото: в Украине сократили "желтую" зону (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

"Желтую" зону карантина в Украине сократили. Закарпатская область перешла в "оранжевую" зону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Карантин в Украине: сократилась &quot;желтая&quot; зона, &quot;оранжевых&quot; областей теперь больше

"Красная" зона

Эта зона охватывает г. Киев и такие области:

  • Херсонская,
  • Одесская,
  • Запорожская,
  • Донецкая,
  • Днепропетровская,
  • Сумская,
  • Николаевская,
  • Ровенская,
  • Житомирская,
  • Ивано-Франковская,
  • Киевская,
  • Луганская,
  • Хмельницкая,
  • Черниговская,
  • Львовская.,
  • Волынская
  • Черкасская,
  • Винницкая.

"Оранжевая" зона

В этой зоне две области:

  • Полтавская,
  • Закарпатская.

"Желтая" зона

Эта зона охватывает четыре области:

  • Тернопольская,
  • Кировоградская,
  • Черновицкая,
  • Харьковская.
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