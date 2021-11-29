Карантин в Україні: скоротилась "жовта" зона, "помаранчевих" областей тепер більше
Фото: в Україні скоротили "жовту" зону (Віталій Носач, РБК-Україна)
"Жовту" зону карантину в Україні скоротили. Закарпатська область перейшла в "помаранчеву" зону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.
"Червона" зона
Ця зона охоплює м. Київ та такі області:
- Херсонська,
- Одеська,
- Запорізька,
- Донецька,
- Дніпропетровська,
- Сумська,
- Миколаївська,
- Рівненська,
- Житомирська,
- Івано-Франківська,
- Київська,
- Луганська,
- Хмельницька,
- Чернігівська,
- Львівська.,
- Волинська
- Черкаська,
- Вінницька.
"Помаранчева" зона
У цій зоні дві області:
- Полтавська,
- Закарпатська.
"Жовта" зона
Ця зона охоплює чотири області:
- Тернопільська,
- Кіровоградська,
- Чернівецька,
- Харківська.