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Карантин в Україні: скоротилась "жовта" зона, "помаранчевих" областей тепер більше

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Київ, Понеділок 29 листопада 2021 09:18
Карантин в Україні: скоротилась "жовта" зона, "помаранчевих" областей тепер більше Фото: в Україні скоротили "жовту" зону (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

"Жовту" зону карантину в Україні скоротили. Закарпатська область перейшла в "помаранчеву" зону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Карантин в Україні: скоротилась &quot;жовта&quot; зона, &quot;помаранчевих&quot; областей тепер більше

"Червона" зона

Ця зона охоплює м. Київ та такі області:

  • Херсонська,
  • Одеська,
  • Запорізька,
  • Донецька,
  • Дніпропетровська,
  • Сумська,
  • Миколаївська,
  • Рівненська,
  • Житомирська,
  • Івано-Франківська,
  • Київська,
  • Луганська,
  • Хмельницька,
  • Чернігівська,
  • Львівська.,
  • Волинська
  • Черкаська,
  • Вінницька.

"Помаранчева" зона

У цій зоні дві області:

  • Полтавська,
  • Закарпатська.

"Жовта" зона

Ця зона охоплює чотири області:

  • Тернопільська,
  • Кіровоградська,
  • Чернівецька,
  • Харківська.
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