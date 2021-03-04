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Карантин в Украине: Шмыгаль объяснил, почему не закрыли "Буковель"

Автор: Андрей Козловский

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что по состоянию на сегодня заведения на территории курорта "Буковель" работают согласно карантинных ограничений красной "зоны". Сейчас там большинство предпринимателей не работают.

Об этом Денис Шмыгаль рассказал во время пресс-конференции относительно года работы правительства.

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