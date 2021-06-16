Карантин в Украине продлят до 31 августа, - Шмыгаль

Карантин в Украине продлят до 31 августа. Ситуация с коронавирусом в стране улучшилась, но надо быть готовыми ко всему.

Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он заявил, что страна должна быть готова к любому развитию событий и оставаться мобилизованной.

" Правительство официально продлит карантин до 31 августа , но мы ослабим определенные меры", - заявил Шмыгаль.

По его словам, Украина находится в "зеленой" зоне даже по критериям ЕС.

Напомним, в Украине обнаружили 1045 новых случаев коронавируса. Больше всего новых случаев в Киеве, Киевской и Харьковской областях.

Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что в Украине уже не прогнозируют таких волн коронавируса, как весной и осенью 2020 года.

Также Ляшко заявил, что сейчас около 12 тысяч мутаций коронавируса SARS-CoV-2. И только четыре из них вызывают у Минздрава беспокойства.