Карантин в Украине: показатели полностью стабилизировались в шести "красных" областях

Шесть областей, которые сейчас находятся в "красной" зоне, могут покинуть этот уровень эпидопасности. У них полностью стабилизировались показатели по распространению COVID.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.
Эта зона является самой большой и в нее входят следующие регионы:
Эта зона сейчас насчитывает 8 областей:
В этой зоне полностью стабилизировались показатели в Киевской, Николаевской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Житомирской областях. Только в двух "красных" регионах показатель выявления новых случаев на критическом уровне - Волынской и Запорожской.