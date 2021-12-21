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Карантин в Украине: показатели полностью стабилизировались в шести "красных" областях

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Киев, Вторник 21 декабря 2021 09:08
Карантин в Украине: показатели полностью стабилизировались в шести "красных" областях Фото: в Украине шесть областей готовы к выходу из "красной" зоны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Шесть областей, которые сейчас находятся в "красной" зоне, могут покинуть этот уровень эпидопасности. У них полностью стабилизировались показатели по распространению COVID.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.

Карантин в Украине: показатели полностью стабилизировались в шести &quot;красных&quot; областях

"Желтая" зона

Эта зона является самой большой и в нее входят следующие регионы:

  1. г. Киев,
  2. Днепропетровская,
  3. Ивано-Франковская,
  4. Кировоградская,
  5. Луганская,
  6. Львовская,
  7. Полтавская,
  8. Ровенская,
  9. Тернопольская,
  10. Харьковская,
  11. Херсонская.
  12. Черновицкая,
  13. Донецкая,
  14. Винницкая,
  15. Хмельницкая,
  16. Закарпатская,
  17. Одесская.

"Красная" зона

Эта зона сейчас насчитывает 8 областей:

  1. Волынскую,
  2. Житомирскую,
  3. Запорожскую,
  4. Киевскую,
  5. Николаевскую,
  6. Сумскую,
  7. Черкасскую,
  8. Черниговскую.

В этой зоне полностью стабилизировались показатели в Киевской, Николаевской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Житомирской областях. Только в двух "красных" регионах показатель выявления новых случаев на критическом уровне - Волынской и Запорожской.

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