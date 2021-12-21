Карантин в Украине: показатели полностью стабилизировались в шести "красных" областях
Фото: в Украине шесть областей готовы к выходу из "красной" зоны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Шесть областей, которые сейчас находятся в "красной" зоне, могут покинуть этот уровень эпидопасности. У них полностью стабилизировались показатели по распространению COVID.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.
"Желтая" зона
Эта зона является самой большой и в нее входят следующие регионы:
- г. Киев,
- Днепропетровская,
- Ивано-Франковская,
- Кировоградская,
- Луганская,
- Львовская,
- Полтавская,
- Ровенская,
- Тернопольская,
- Харьковская,
- Херсонская.
- Черновицкая,
- Донецкая,
- Винницкая,
- Хмельницкая,
- Закарпатская,
- Одесская.
"Красная" зона
Эта зона сейчас насчитывает 8 областей:
- Волынскую,
- Житомирскую,
- Запорожскую,
- Киевскую,
- Николаевскую,
- Сумскую,
- Черкасскую,
- Черниговскую.
В этой зоне полностью стабилизировались показатели в Киевской, Николаевской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Житомирской областях. Только в двух "красных" регионах показатель выявления новых случаев на критическом уровне - Волынской и Запорожской.