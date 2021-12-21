Карантин в Україні: показники повністю стабілізувались у шести "червоних" областях
Фото: в Україні шість областей готові до виходу з "червоної" зони (Віталій Носач, РБК-Україна)
Шість областей, які зараз перебувають у "червоній" зоні, можуть покинути цей рівень епіднебезпеки. У них повністю стабілізувались показники щодо поширення COVID.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.
"Жовта" зона
Ця зона є найбільшою і в неї входять такі регіони:
- м. Київ,
- Дніпропетровська,
- Івано-Франківська,
- Кіровоградська,
- Луганська,
- Львівська,
- Полтавська,
- Рівненська,
- Тернопільська,
- Харківська,
- Херсонська.
- Чернівецька,
- Донецька,
- Вінницька,
- Хмельницька,
- Закарпатська,
- Одеська.
"Червона" зона
Ця зона зараз налічує 8 областей:
- Волинську,
- Житомирську,
- Запорізьку,
- Київську,
- Миколаївську,
- Сумську,
- Черкаську,
- Чернігівську.
В цій зоні повністю стабілізувались показники в Київській, Миколаївській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській областях. Тільки в двох "червоних" регіонах показник виявлення нових випадків на критичному рівні - Волинській та Запорізькій.