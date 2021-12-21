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Карантин в Україні: показники повністю стабілізувались у шести "червоних" областях

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Київ, Вівторок 21 грудня 2021 09:08
Карантин в Україні: показники повністю стабілізувались у шести "червоних" областях Фото: в Україні шість областей готові до виходу з "червоної" зони (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Шість областей, які зараз перебувають у "червоній" зоні, можуть покинути цей рівень епіднебезпеки. У них повністю стабілізувались показники щодо поширення COVID.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.

Карантин в Україні: показники повністю стабілізувались у шести &quot;червоних&quot; областях

"Жовта" зона

Ця зона є найбільшою і в неї входять такі регіони:

  1. м. Київ,
  2. Дніпропетровська,
  3. Івано-Франківська,
  4. Кіровоградська,
  5. Луганська,
  6. Львівська,
  7. Полтавська,
  8. Рівненська,
  9. Тернопільська,
  10. Харківська,
  11. Херсонська.
  12. Чернівецька,
  13. Донецька,
  14. Вінницька,
  15. Хмельницька,
  16. Закарпатська,
  17. Одеська.

"Червона" зона

Ця зона зараз налічує 8 областей:

  1. Волинську,
  2. Житомирську,
  3. Запорізьку,
  4. Київську,
  5. Миколаївську,
  6. Сумську,
  7. Черкаську,
  8. Чернігівську.

В цій зоні повністю стабілізувались показники в Київській, Миколаївській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській областях. Тільки в двох "червоних" регіонах показник виявлення нових випадків на критичному рівні - Волинській та Запорізькій.

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