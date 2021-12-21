Карантин в Україні: показники повністю стабілізувались у шести "червоних" областях

Шість областей, які зараз перебувають у "червоній" зоні, можуть покинути цей рівень епіднебезпеки. У них повністю стабілізувались показники щодо поширення COVID.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на сайт МОЗ .

"Жовта" зона

Ця зона є найбільшою і в неї входять такі регіони:

м. Київ, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Херсонська. Чернівецька, Донецька, Вінницька, Хмельницька, Закарпатська, Одеська.

"Червона" зона

Ця зона зараз налічує 8 областей:

Волинську, Житомирську, Запорізьку, Київську, Миколаївську, Сумську, Черкаську, Чернігівську.

В цій зоні повністю стабілізувались показники в Київській, Миколаївській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській областях. Тільки в двох "червоних" регіонах показник виявлення нових випадків на критичному рівні - Волинській та Запорізькій.